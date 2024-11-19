Oxxxymiron не приедет в Таллинн весной

«К моему огромному сожалению, тур DOLCE VITA переносится на 2026 год в связи с состоянием моего здоровья. Максимально непростое решение, и я очень надеюсь на ваше понимание», - говорится на официальном сайте.

Сообщается, что билеты останутся действительными, а новые даты мы объявят позже. «По всем вопросам, связанным с билетами, вам обязательно помогут по месту приобретения. В итоге все будет хорошо!» - гласит сообщение.

В рамках тура Oxxxymiron посетит Латвию, Литву и Эстонию, а также выступит на крупнейших площадках США.