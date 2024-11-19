На прошлой неделе власти Таллинна сообщали, что огни на рождественской елке на Ратушной площади зажгутся только 22 ноября - в тот же день заработает и ярмарка. Однако сегодня, 19 ноября, главная елка страны уже вовсю сияет, пока рыночные домики только строятся.
ФОТО ⟩ На главной елке страны уже зажглись рождественские огни
Читатель, приславший фото в редакцию, отмечает, что рождественская красавица уже украшена огнями и освещает Ратушную площадь, а вот домики только строят.
Напомним, украшение дерева началось 18 ноября, а огни должны были зажечься только в эту пятницу, 22 ноября, когда откроется и рождественский рынок. Таллиннский рождественский рынок на Ратушной площади начнет свою работу на неделю раньше обычного и будет открыт каждый день с 10:00-20:00 до 27 декабря.