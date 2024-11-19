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ЖИВОДЕРСТВО ПО-ЭСТОНСКИ? «Котята умирают, а власти города разводит руками»: неравнодушные жители Пярну о местной проблеме

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Фото: Pilt videost

«Такое ощущение, что мы живем где-то в России или в советское время. Как такое может происходить в Эстонии в наше время?» - разводит руками жительница Пярну. Уже несколько лет ее беспокоя кошачьи колонии в Таммисте.

Холодным осенним утро в Таммисте, Пярну, у реки, вокруг заброшенных садовых участков царит запустение. Трудно поверить, что всего в половине километра отсюда построен новый мост стоимостью миллионы евро.

«В основном здесь находятся дачные участки еще с советских времен. Здесь никто не живет постоянно, но летом приезжают люди», - рассказывает Майре (имя изменено - прим. ред.).

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