«Такое ощущение, что мы живем где-то в России или в советское время. Как такое может происходить в Эстонии в наше время?» - разводит руками жительница Пярну. Уже несколько лет ее беспокоя кошачьи колонии в Таммисте.
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ЖИВОДЕРСТВО ПО-ЭСТОНСКИ? ⟩ «Котята умирают, а власти города разводит руками»: неравнодушные жители Пярну о местной проблеме
Холодным осенним утро в Таммисте, Пярну, у реки, вокруг заброшенных садовых участков царит запустение. Трудно поверить, что всего в половине километра отсюда построен новый мост стоимостью миллионы евро.