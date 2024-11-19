«Я благодарна себя и своей жизни», - с вдохновением пишет в социальных сетях бывшая актриса театра «Эндла» Яне Напп, которой посчастливилось сыграть в новом сериале The Day of the Jackal вместе с обладателем премии «Оскар».
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ФОТО ⟩ Эстонская актриса сыграла в популярном сериале с обладателем «Оскара»
«Если здесь есть еще люди, которые задаются вопросом: неужели это небо - действительно предел, то я могу сказать, что это так», - пишет в социальных сетях бывшая актриса театра «Эндла» Яне Напп, опубликовав фотографию с обладателем премии «Оскар», с которым ей посчастливилось вместе работать.