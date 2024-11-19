ФОТО Эстонская актриса сыграла в популярном сериале с обладателем «Оскара»

«Если здесь есть еще люди, которые задаются вопросом: неужели это небо - действительно предел, то я могу сказать, что это так», - пишет в социальных сетях бывшая актриса театра «Эндла» Яне Напп , опубликовав фотографию с обладателем премии «Оскар», с которым ей посчастливилось вместе работать.

«Это фото одного из самых удивительных профессиональных переживаний и исполненных мечт в моей жизни. Это так вдохновляюще и приятно играть с человеком, который, несмотря на статуэтку "Оскар", всемирную известность и выдающийся талант, остается таким заботливым, любящим, человечным, скромным и поддерживающим партнером. Именно так я и хочу работать», - отметила она, выразив признание исполнителю главной роли в сериале The Day of the Jackal Эдди Редмэйну.