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ФОТО Эстонская актриса сыграла в популярном сериале с обладателем «Оскара»

Перевод: Влада Лаевалинд
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Эдди Редмэйн и Яне Напп.
Эдди Редмэйн и Яне Напп. Фото: Vincenzo Landi / IPA / SIPA / Scanpix / Vladislav Musakko / Elu24 kollaaž

«Я благодарна себя и своей жизни», - с вдохновением пишет в социальных сетях бывшая актриса театра «Эндла» Яне Напп, которой посчастливилось сыграть в новом сериале The Day of the Jackal вместе с обладателем премии «Оскар».

«Если здесь есть еще люди, которые задаются вопросом: неужели это небо - действительно предел, то я могу сказать, что это так», - пишет в социальных сетях бывшая актриса театра «Эндла» Яне Напп, опубликовав фотографию с обладателем премии «Оскар», с которым ей посчастливилось вместе работать.

«Это фото одного из самых удивительных профессиональных переживаний и исполненных мечт в моей жизни. Это так вдохновляюще и приятно играть с человеком, который, несмотря на статуэтку "Оскар", всемирную известность и выдающийся талант, остается таким заботливым, любящим, человечным, скромным и поддерживающим партнером. Именно так я и хочу работать», - отметила она, выразив признание исполнителю главной роли в сериале The Day of the Jackal Эдди Редмэйну.

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