«Почему никто не беспокоился?» В солярии тренажерного зала обнаружили тело пропавшего мужчины

В понедельник утром в тренажерном зале Planet Fitness в Индианаполисе было найдено тело 39-летнего Дерека Синка, который не выходил на связь три дня. Его семья в последний раз контактировала с ним в пятницу и заявила о его исчезновении в воскресенье, сообщает Metro.

Один из посетителей зала сказал, что он и другие почувствовали неприятный запах в здании, который усиливался рядом с солярием. Это привело к ужасающей находке.

«У солярия, насколько я знаю, есть дверь, но почему никто не беспокоился о том, что солярий был закрыт три дня?» - сказала Элизабета Лен телеканалу WTHR.

Согласно информации на сайте Planet Fitness, тренажерный зал на улице Хардиген открыт с 00:00 до 21:00 по пятницам, с 07:00 до 19:00 по субботам и воскресеньям, и с 05:00 до 00:00 по понедельникам.

Тетя погибшего рассказала телеканалу, что у мужчины был электронный браслет, который показывал, что он не покидал тренажерный зал.

Члены семьи сообщили, что рядом с телом в солярии была найдена игла. Они описали его как любящего человека, который боролся с проблемами наркотиков.

Семья выразила пожелание, чтобы в Planet Fitness были введены более строгие правила, включая дополнительную проверку, чтобы избежать подобных трагедий.

Пресс-секретарь Planet Fitness, МакКалл Госслин, заявил во вторник: «Франшиза сотрудничает с местными властями в расследовании инцидента».

«У нас есть конкретные инструкции, так как безопасность и благополучие наших клиентов - наш главный приоритет», - добавил Госслин.

В понедельник на двери тренажерного зала висела табличка, сообщающая, что солярий временно закрыт, как сообщает WTHR.

Офис судебно-медицинского эксперта округа Марион еще не установил причины смерти Синка и точные обстоятельства происшествия.