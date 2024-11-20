Недавно в группе «Таллиннцы» в Facebook появился пост, который не оставил участников равнодушными. Под ним собралось множество комментариев с историями о том, что людям приходят огромные счета за мобильную связь именно в Elisa.
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Клиенты Elisa поражены огромными счетами за мобильную связь: «Как при лимите в 100 евро, пришлось заплатить 300?»
Сейчас, наверное, каждый ребенок играет в игры на телефоне. Сын Ирины - не исключение. Он играл в онлайн-игру, где познакомился с мальчиком. Они играли вместе, а потом обменялись телефонами и общались через Viber.