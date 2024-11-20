Клиенты Elisa поражены огромными счетами за мобильную связь: «Как при лимите в 100 евро, пришлось заплатить 300?»

Сейчас, наверное, каждый ребенок играет в игры на телефоне. Сын Ирины - не исключение. Он играл в онлайн-игру, где познакомился с мальчиком. Они играли вместе, а потом обменялись телефонами и общались через Viber.

Спустя какое-то время друг попросил назвать код, который придет сыну Ирины на телефон, под предлогом того, что ему нужна помощь в игре. Ее ребенок решил узнать у интернет-друга, будет ли ему что-то за то, что он этот код назовет. Мальчик сказал, что все будет хорошо. Интернет-друг совершил 13 покупок в App Store на сумму 300 евро. Важно отметить, что у всей семьи нет устройств от Apple, и тем более Apple ID.