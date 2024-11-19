А ВЫ ОСОБЕННЫЙ? Узнай, каков среднестатистический мужчина в Эстонии

«Среднестатистическому эстонскому мужчине 40 лет, а больше всего в стране мужчин в возрасте 35 лет. Самое популярное мужское имя - Мартин», - рассказывает руководитель группы статистики населения и образования Департамента статистики Терье Трасберг.

Оказывается, 32 процента взрослых мужчин имеют высшее, 47 процентов - среднее, а 19 процентов - основное образование. Шесть из десяти взрослых эстонских мужчин являются отцами, а четыре из десяти - женаты.

Среди людей в возрасте ста лет и старше мужчин всего 23, а женщин - 191

Согласно данным за 2023 год, мужчины в среднем живут в здравии 56,4 года, а женщины - 59,5 года. «Количество лет, прожитых в здравии, как у мужчин, так и у женщин, несколько сократилось по сравнению с 2022 годом», - отметила аналитик.

Хотя мужчины составляют 47 процентов населения, среди жителей Эстонии моложе 50 лет их больше, чем женщин, а именно 51 процент. «Это объясняется тем, что мальчиков рождается немного больше, чем девочек, однако продолжительность жизни мужчин все же короче, чем у женщин», - добавила она.

Трасберг пояснила, что Эстония вместе с другими странами Балтии выделяется в Европе значительной разницей в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин. «Если в 2023 году ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении составляла 74,5 года, то у женщин - 83,1 года, что на 8,6 года больше. Например, среди людей в возрасте ста лет и старше насчитывается всего 23 мужчины и 191 женщина», - подчеркнула она.

Где живет больше всего мужчин?

В Эстонии есть восемь волостей, где доля мужчин превышает долю женщин. Самые «мужские» волости - это Рае и Сетомаа, где доля мужчин в населении составляет 50,8 процента. Среди уездов лидируют Рапламаа (48,8 процента), Хийумаа (48,7 процента) и Пыльвамаа (48,6 процента).