Близкому другу Лиама Пейна запретили присутствовать на его похоронах

Daily Mail пишет, что близкий друг Лиама Пейна Рохелио Норес (более известный в кругу певца как Роджер), оказавшийся под следствием в связи с тем, что был с артистом за 40 минут до его рокового падения с балкона отеля в Буэнос-Айресе, не будет присутствовать на его похоронах. Это решение принято родными музыканта.

«Ему никто не будет рад. Семья Пейн хочет, чтобы похороны прошли гладко. Будет очень напряженная обстановка, если Рохелио придет. Он никогда не был популярен в кругу Лиама», - цитирует издание инсайдер.

Уточняется, что долгое время Лиам и Роджер не поддерживали общение, но помирились незадолго до его смерти. Близкие и друзья Пейна понятия не имели о том, что их общение возобновилось.

Рохелио, хоть и отрицает какую-либо причастность к смерти близкого друга, согласился не ехать на похороны - сейчас он не хочет причинять семье Пейна еще большую боль.