Незванный гость распугал пассажиров и сотрудников аэропорта Нью-Йорка

После падения растерянное животное металось по терминалу, вызывая у людей страх и крики. CNN со ссылкой на пассажира, который наблюдал за происходящим, пишет, что енот бегал около пяти минут, прежде чем его вывели из аэропорта.

«Енот был успешно обнаружен и выпущен наружу, дальнейших сообщений о его появлении не поступало», - заявили в управлении аэропорта. О пострадавших не сообщалось.

Представитель Управления аэропорта сообщил изданию The Guardian, что ведется расследование того, как енот попал туда. В заявлении авиакомпании Spirit говорится, что перевозчик нанял «профессиональную компанию по контролю за дикими животными», чтобы попытаться избежать подобных инцидентов в будущем.

Как пишет The Guardian со ссылкой на Gothamist, аэропорт регулярно подвергался критике на рубеже веков за «обветшалые пассажирские помещения и протекающие потолки».

В 2014 году Джо Байден, занимавший тогда пост вице-президента, говоря о сломанной инфраструктуре в США, назвал аэропорт LaGuardia «страной третьего мира».