Ведущий и режиссер тревел-шоу «Орел и решка» Евгений Синельников рассказал, как на самом деле работает золотая карта, благодаря которой, как показывают в программе, можно путешествовать, не думая о деньгах, пишет Униан.
Ведущий «Орла и решки» раскрыл секрет золотой карты: все не так, как вам показывали
По его словам, никто не живет в дорогих отелях три дня, потому что режиссеры пытаются сэкономить. Группа заезжает в отель только на время съемки локации, а затем перебирается в более дешевое жилье.
«С золотой картой в классном отеле ты спишь одну ночь, а съемки трое суток. То есть ты приехал, переночевал, вы отснялись, ты переночевал, еще один день, ты переночевал. То есть у тебя пять ночевок и только одна с золотой картой, или в хостеле. То есть все равно вся группа собирается в одном отеле, все равно у всех есть этот отель, все равно вещи и чемодан приезжают в этот отель. Но если я выиграл пятизвездочную гостиницу, то эта ночь у меня будет там», - признался ведущий в программе «33 вопроса».
Также он рассказал, что вся команда получала фиксированную зарплату за съемки. Но называть конкретную сумму он не захотел, назвав это коммерческой тайной.
«Ее не меняли, пять программ ты снял или одну. Мы все работали за заработную плату. И уже в конце года, если фирма зарабатывала, то мы, согласно нашей процентной ставке, уже деребанем. Такого, чтобы гонорар прыгал, не было», - добавил Синельников.