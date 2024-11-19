Ведущий «Орла и решки» раскрыл секрет золотой карты: все не так, как вам показывали

По его словам, никто не живет в дорогих отелях три дня, потому что режиссеры пытаются сэкономить. Группа заезжает в отель только на время съемки локации, а затем перебирается в более дешевое жилье.

«С золотой картой в классном отеле ты спишь одну ночь, а съемки трое суток. То есть ты приехал, переночевал, вы отснялись, ты переночевал, еще один день, ты переночевал. То есть у тебя пять ночевок и только одна с золотой картой, или в хостеле. То есть все равно вся группа собирается в одном отеле, все равно у всех есть этот отель, все равно вещи и чемодан приезжают в этот отель. Но если я выиграл пятизвездочную гостиницу, то эта ночь у меня будет там», - признался ведущий в программе «33 вопроса».