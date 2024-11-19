У конкурсантки «Мисс Вселенная 2024» украли победу

Все дело в том, что зрители начали заявлять о краже титула. Напомним, победительницей конкурса стала представительница Дании - Виктория Кьер, а вот пользователи Сети не согласны с результатами и уверенны, что она украла титул у представительницы Таиланда Сучаты Чуангсри.

Как сообщает Daily Mail, данные заявления появились после ответов представительницы Таиланда на финальные вопросы, которая значительно превзошла других конкурсанток.

Чуангсри остроумно ответила на вопрос о том, какие качества должен иметь человек, чтобы быть настоящим лидером.

«Эмпатия, потому что независимо от того, насколько ты хорош или какое образование у тебя есть, в конце концов, тебе нужна эмпатия, чтобы заботиться о своих людях», - сказала Сучата.

И именно эти слова нашли отклик у зрителей, поэтому они поставили под сомнения победу Виктории Кьер.

«Мисс Таиланд ограбили. Ее ответы на оба вопроса попали прямо в цель!»;

«У Мисс Таиланд похитили корону»;

«Ее победу украли. Лучший ответ», - написали в Сети.