Мужчина начал сомневаться, является ли его дочь его биологическим ребенком. Результаты ДНК-теста вылились в отчаяние и алкоголизм. Естественно, он подумал, что жена ему изменила, но открывшаяся позже правда оказалась невероятной.
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Мужчина усомнился в кровном родстве с дочерью, но правда оказалась куда страшнее
Вьетнамец начал подозревать что-то неладное, ведь его прекрасная дочь Лан не была похожа ни на него, ни на его жену. Мужчина решил сделать ДНК-тест, который подтвердил, что он не является биологическим отцом Лан.