Мужчина усомнился в кровном родстве с дочерью, но правда оказалась куда страшнее

Вьетнамец начал подозревать что-то неладное, ведь его прекрасная дочь Лан не была похожа ни на него, ни на его жену. Мужчина решил сделать ДНК-тест, который подтвердил, что он не является биологическим отцом Лан.

Муж обвинил свою жену в измене, и, хотя она отрицала роман на стороне и покинула дом, он не поверил ее словам. Он все чаще начал находить утешение в алкоголе, ведь его семья была разрушена.