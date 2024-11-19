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Мужчина усомнился в кровном родстве с дочерью, но правда оказалась куда страшнее

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Фото: Shutterstock

Мужчина начал сомневаться, является ли его дочь его биологическим ребенком. Результаты ДНК-теста вылились в отчаяние и алкоголизм. Естественно, он подумал, что жена ему изменила, но открывшаяся позже правда оказалась невероятной.

Вьетнамец начал подозревать что-то неладное, ведь его прекрасная дочь Лан не была похожа ни на него, ни на его жену. Мужчина решил сделать ДНК-тест, который подтвердил, что он не является биологическим отцом Лан.

Муж обвинил свою жену в измене, и, хотя она отрицала роман на стороне и покинула дом, он не поверил ее словам. Он все чаще начал находить утешение в алкоголе, ведь его семья была разрушена.

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