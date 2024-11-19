Мариуса Борга Хейби, 27-летнего сына наследной принцессы Норвегии, поместили под стражу накануне вечером. Его обвиняют в сексуальном насилии над девушкой, находившейся без сознания, сообщает VG.
Сын кронпринцессы Норвегии арестован по обвинению в изнасиловании
Инцидент предположительно произошел в начале этого года, а официальное расследование началось 6 ноября.
Хейби был задержан в автомобиле вместе с той самой девушкой, которая фигурирует в первом деле против него. Ему было запрещено общаться с ней по решению суда. В настоящее время полиция решает вопрос о мере пресечения для Хейби. Королевская семья пока воздерживается от комментариев по поводу выдвинутых обвинений.
Мариус - сын Метте-Марит Тьессем Хейби от первого мужа Магнуса Борга; сейчас Метте-Марит замужем за наследным принцем Норвегии Хоконом.