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Сын кронпринцессы Норвегии арестован по обвинению в изнасиловании

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Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит (справа) с сыном Мариусом Боргом Хёйби в 2022 году.
Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит (справа) с сыном Мариусом Боргом Хёйби в 2022 году. Фото: Lise Åserud

Мариуса Борга Хейби, 27-летнего сына наследной принцессы Норвегии, поместили под стражу накануне вечером. Его обвиняют в сексуальном насилии над девушкой, находившейся без сознания, сообщает VG.

Инцидент предположительно произошел в начале этого года, а официальное расследование началось 6 ноября.

Хейби был задержан в автомобиле вместе с той самой девушкой, которая фигурирует в первом деле против него. Ему было запрещено общаться с ней по решению суда. В настоящее время полиция решает вопрос о мере пресечения для Хейби. Королевская семья пока воздерживается от комментариев по поводу выдвинутых обвинений.

Мариус - сын Метте-Марит Тьессем Хейби от первого мужа Магнуса Борга; сейчас Метте-Марит замужем за наследным принцем Норвегии Хоконом.

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