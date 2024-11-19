Сын кронпринцессы Норвегии арестован по обвинению в изнасиловании

Хейби был задержан в автомобиле вместе с той самой девушкой, которая фигурирует в первом деле против него. Ему было запрещено общаться с ней по решению суда. В настоящее время полиция решает вопрос о мере пресечения для Хейби. Королевская семья пока воздерживается от комментариев по поводу выдвинутых обвинений.