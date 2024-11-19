Девушка создала петицию, где рассказала о своей мечте зачать от Илона Маска. Она отметила миллиардера в публикации и надеется, что он услышит ее, пишет Фокус.
«Он опытный»: 22-летняя модель OnlyFans хочет родить ребенка от Илона Маска на Марсе
22-летняя шведская модель OnlyFans Эльза Тора, которая живет в Великобритании, заявила, что хочет заняться сексом с главой SpaceX и Tesla Илоном Маском и родить первого «марсианского ребенка». Об этом она заявила на шоу Кайла и Джеки О, пишет Daily Mail.
«Я очень люблю научную фантастику, поэтому я бы никогда не отказалась от секса с инопланетянином или Илоном… Я думаю, он очень классный, я думаю, он очень забавный. Я его люблю, я много раз видела его в X», - сказала блондинка.
Ведущий Кайл Сэндилендс поинтересовался у девушки, знает ли Маск о ее мечте.
«Я отметила его в посте X и написала ему петицию», - ответила модель. Она надеется, что люди подпишут ее и помогут ей попасть на борт межпланетного корабля, который Маск к концу десятилетия планирует отправить на Марс.
Соведущая Кайла Джеки О'Хендерсон затем спросила гостью, почему отцом ее межпланетного ребенка должен быть Илон Маск.
«Он космический человек, и у него уже 12 детей, так что он опытный», - ответила Эльза.
На своей странице в соцсети Тора опубликовала рисунок, где держит ребенка в руках на Марсе.
«Мечтая о за пределами Земли… Я нацелилась на Марс, чтобы войти в историю как первая мать в другом мире. Время вести человечество к звездам», - подписала она пост.
Илон Маск уже много раз высказывался о желании отправить людей на колонизацию Красной планеты. Он предполагает, что к 2050 году там будет жить миллион человек. Он надеется, что колония мужчин и женщин поможет увеличить численность населения на Марсе.
Однако ученые относятся скептически к подобным планам и в частности отмечают, что трудности с сексом на Марсе делают планы по заселению крайне маловероятными, если не невозможными. Келли Вайнерсмит, биолог и автор из Шарлоттсвилля, штат Вирджиния, говорит, что люди, которые хотят заселить Марс, «не понимают, как работает размножение». Пары могут рисковать здоровьем своего будущего ребенка, зачав в космосе, будь то на Марсе или на орбите вокруг Земли на МКС.
«Эти миллиардеры думают, что это инженерная проблема. Они думают, что если у них будет достаточно большая ракета, биология сама о себе позаботится, но это не так», - сказала Вайнерсмит, которая написала книгу 2023 года «Город на Марсе» вместе со своим мужем Заком.