«Он опытный»: 22-летняя модель OnlyFans хочет родить ребенка от Илона Маска на Марсе

22-летняя шведская модель OnlyFans Эльза Тора, которая живет в Великобритании, заявила, что хочет заняться сексом с главой SpaceX и Tesla Илоном Маском и родить первого «марсианского ребенка». Об этом она заявила на шоу Кайла и Джеки О, пишет Daily Mail.

«Я очень люблю научную фантастику, поэтому я бы никогда не отказалась от секса с инопланетянином или Илоном… Я думаю, он очень классный, я думаю, он очень забавный. Я его люблю, я много раз видела его в X», - сказала блондинка.

Ведущий Кайл Сэндилендс поинтересовался у девушки, знает ли Маск о ее мечте.

«Я отметила его в посте X и написала ему петицию», - ответила модель. Она надеется, что люди подпишут ее и помогут ей попасть на борт межпланетного корабля, который Маск к концу десятилетия планирует отправить на Марс.

Соведущая Кайла Джеки О'Хендерсон затем спросила гостью, почему отцом ее межпланетного ребенка должен быть Илон Маск.

«Он космический человек, и у него уже 12 детей, так что он опытный», - ответила Эльза.

На своей странице в соцсети Тора опубликовала рисунок, где держит ребенка в руках на Марсе.