14 ноября состоялось официальное открытие обновленного отдела женской моды в универмаге Stockmann. Гостям был представлен новый расширенный ассортимент модных брендов, а также ювелирных изделий, которые теперь можно найти в отделе моды на третьем этаже.
Гламур и устрицы: смотрите, как прошло открытие обновленного отдела женской моды в универмаге Stockmann
«Stockmann уже более 30 лет является ориентиром в мире моды для женщин Эстонии, вдохновляя их и предлагая эксклюзивный ассортимент товаров. Возрождение женского отдела стало результатом следования мировым трендам, тщательного планирования и учета отзывов клиентов с целью сделать покупки еще более современными, удобными и приятными. Мы увеличили зоны аксессуаров и обуви, обновили отдел нижнего белья и примерочные. В нашем ассортименте появились более десяти новых модных брендов, таких как: стильные Americandreams, Pinko, Anine Bing, Ivy Oak и Max Mara Leisure, а также аксессуары от Tory Burch, Marc Jacobs, Zadig & Voltaire и роскошного Mulberry. Мы рады сообщить, что в ближайшее время зона аксессуаров пополнится долгожданным брендом Longchamp с форматом shop-in-shop», - сообщил директор универмага Stockmann Прийт Петерсон.
«Мы рады отметить, что в процессе обновления женского отдела особое внимание было уделено скандинавским брендам украшений и моды, которые подчеркивают минимализм и вечную красоту Северной Европы. Мужчинам также стоит заглянуть на третий этаж в преддверии рождественского сезона, ведь здесь можно найти уникальные украшения для подарков близким из коллекций таких брендов, как Annele, Efva Attling Stockholm, Enamel Copenhagen, Marchesa и многих других», - добавила руководитель категории моды для женщин и мужчин Мари Вяртон.
На открытие женского отдела моды были приглашены лучшие клиенты Stockmann, влиятельные лица и журналисты. Вместе с ведущей и диджеем Лийси Ээсмаа гости наслаждались подборкой нарядов от стилиста Stockmann Йоанне-Хелеене Сырмус и модным показом. Также там выступил мужской квинтет Национальной оперы Эстонии.
Гостей угощали: Värska Originaal, Lindt, Deline, Kaltbach, Iberic Tapas, Jomara Premium Organic Dates, Handgurmee кофе и устрицы от Austerium. Атмосферу вечера создал партнер мероприятия Freixenet.
Смотрите, кто пришел на открытие!