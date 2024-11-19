Гламур и устрицы: смотрите, как прошло открытие обновленного отдела женской моды в универмаге Stockmann

«Stockmann уже более 30 лет является ориентиром в мире моды для женщин Эстонии, вдохновляя их и предлагая эксклюзивный ассортимент товаров. Возрождение женского отдела стало результатом следования мировым трендам, тщательного планирования и учета отзывов клиентов с целью сделать покупки еще более современными, удобными и приятными. Мы увеличили зоны аксессуаров и обуви, обновили отдел нижнего белья и примерочные. В нашем ассортименте появились более десяти новых модных брендов, таких как: стильные Americandreams, Pinko, Anine Bing, Ivy Oak и Max Mara Leisure, а также аксессуары от Tory Burch, Marc Jacobs, Zadig & Voltaire и роскошного Mulberry. Мы рады сообщить, что в ближайшее время зона аксессуаров пополнится долгожданным брендом Longchamp с форматом shop-in-shop», - сообщил директор универмага Stockmann Прийт Петерсон.