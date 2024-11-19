Ноябрь подкрался вместе с ранними сумерками, и с каждым днем кажется, что света становится все меньше. В холодную погоду легко изолировать себя в четырех стенах. Но именно сейчас, когда тьма берет верх, самое время взять себя в руки и отправиться на тренировку - будь то спортзал, бег на свежем воздухе или же популярные групповые занятия.