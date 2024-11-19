НЕ ПРОПУСТИТЕ! В следующем году в Риге пройдет концерт OneRepublic

Основанная Райаном Теддером, OneRepublic зарекомендовала себя как одна из самых успешных поп-рок-групп современности. Их творчество сочетает элементы классической музыки, что выделяет их на фоне других исполнителей жанра. Хиты группы звучат по всему миру, а клип на песню Counting Stars вошел в число самых просматриваемых на YouTube, набрав более 4 миллиардов просмотров.