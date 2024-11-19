4 ноября 2025 года Arena Riga примет легендарную группу OneRepublic. Известные своими мировыми хитами Counting Stars, Apologize, I Ain’t Worried и многими другими, музыканты порадуют поклонников своим живым выступлением. На разогреве выступит Элла Хендерсон.
НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ В следующем году в Риге пройдет концерт OneRepublic
Основанная Райаном Теддером, OneRepublic зарекомендовала себя как одна из самых успешных поп-рок-групп современности. Их творчество сочетает элементы классической музыки, что выделяет их на фоне других исполнителей жанра. Хиты группы звучат по всему миру, а клип на песню Counting Stars вошел в число самых просматриваемых на YouTube, набрав более 4 миллиардов просмотров.
С момента своего дебюта OneRepublic выпустили шесть студийных альбомов, последний из которых, Artificial Paradise (2024), включает популярные синглы и коллаборации с такими артистами, как Meduza, Дэвид Гетта и Leony.
Билеты в продаже с 10.00 22 ноября на сайте Piletilevi. Члены концертного клуба Live Nation Estonia смогут приобрести билеты заранее, с 10.00 20 ноября, используя код, который разошлют зарегистрированным пользователям.