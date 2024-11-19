Умер знаменитый французский композитор, который писал песни для Эдит Пиаф

Трагическое известие сообщило издание Deadline. Стало известно, что причиной смерти знаменитости стала болезнь, с которой Шарль боролся много лет. Однако инсайдеры не раскрыли, что именно это было за заболевание.

Дюмон еще с детства интересовался музыкой и был очень творческим. Ему нравился джаз. Сначала он учился на трубача в Тулузской музыкальной консерватории во Франции. Однако Шарль заболел и перенес сложную операцию на миндалинах, из-за чего он был вынужден перестать играть на инструменте.

После этого будущий композитор заинтересовался игрой на фортепиано и начал писать первые песни. В 1950-х годах знаменитость продолжал создавать музыку, однако это не приносило ему стабильного заработка. Чтобы сводить концы с концами, он брался за случайные подработки.

В этот период он встретил поэта и автора песен Мишеля Уокера, с которым в 1956 году создал легендарную песню Non, je ne regrette rien для Пиаф. В дальнейшем композитор написал для нее еще около 30 композиций, однако их сотрудничество оборвалось из-за ранней смерти певицы в 1963 году в возрасте 47 лет.

На протяжении карьеры он работал с такими звездами, как Далида, Тино Росси, Жак Брель и Барбра Стрейзанд. Его песни звучали в известных фильмах и сериалах, в частности «Трафик», «Мечтатели», «Начало» и «Невыносимая жестокость».