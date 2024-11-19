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«У меня все очень хорошо!» Андрес Пуллат, осужденный за осквернение трупа своей родственницы, требует компенсации от PTA

Перевод: Елизавета Лынник
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Некоторое время назад окружной суд постановил, что Инге Пуллат, у которой несколько лет назад конфисковали 31 собаку, не получит животных обратно. Теперь же ее сын, Андрес Пуллат, подал иск против Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA), требуя 50 000 евро компенсации за материальный ущерб.

16 марта 64-летняя Инге Пуллат, которая проработала многие годы учителем и директором школы, была признана виновной Йыхвиским судом в убийстве своей двоюродной сестры Майе и осквернении ее тела. Согласно решению суда первой инстанции, опытный педагог была приговорена к 15 годам и шести месяцам лишения свободы.

В ноябре 2021 года издание Postimees писало, что из хутора Анду-Папи в деревне Вилувере в волости Пыхья-Пярнумаа ветеринарные инспекторы изъяли 31 собаку. Часть животных, по словам специалиста Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA) по благосостоянию животных Тийны Кукк, погибли, а некоторых пришлось усыпить. «Животные были истощены и травмированы», - прокомментировала она.

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