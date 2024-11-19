«У меня все очень хорошо!» Андрес Пуллат, осужденный за осквернение трупа своей родственницы, требует компенсации от PTA

Некоторое время назад окружной суд постановил, что Инге Пуллат, у которой несколько лет назад конфисковали 31 собаку, не получит животных обратно. Теперь же ее сын, Андрес Пуллат, подал иск против Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA), требуя 50 000 евро компенсации за материальный ущерб.