«Меня довели до белого каления»: спор кассиров рассердил покупателя

Как и каждую неделю, Марко (имя изменено, известно редакции) отправился в Prisma за покупками. Мужчина взял все необходимое и направился к кассе.

Однако на этот раз он оказался в неожиданно неприятной ситуации, из-за которой был вынужден покинуть магазин с пустыми руками. «Поскольку у меня были только наличные, я должен был пойти в обычную кассу, так как на кассах самообслуживания в магазинах Prisma нельзя расплатиться наличными. Меня направили в соседнюю, поскольку якобы моя касса временно не работала», - описывает Марко.