«Меня довели до белого каления»: спор кассиров рассердил покупателя

Утром в понедельник, 18 ноября, житель Таллинна столкнулся с плохим обслуживанием в магазине Mustika Prisma. «Они просто не могли решить, кто из них будет обслуживать», - описывает ситуацию Марко. «Мы приносим извинения за это недоразумение», - прокомментировала руководитель по коммуникациям Prisma Peremarket AS Керту Кярк.
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Как и каждую неделю, Марко (имя изменено, известно редакции) отправился в Prisma за покупками. Мужчина взял все необходимое и направился к кассе.