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«Меня довели до белого каления»: спор кассиров рассердил покупателя

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото: Margus Ansu

Утром в понедельник, 18 ноября, житель Таллинна столкнулся с плохим обслуживанием в магазине Mustika Prisma. «Они просто не могли решить, кто из них будет обслуживать», - описывает ситуацию Марко. «Мы приносим извинения за это недоразумение», - прокомментировала руководитель по коммуникациям Prisma Peremarket AS Керту Кярк.

Как и каждую неделю, Марко (имя изменено, известно редакции) отправился в Prisma за покупками. Мужчина взял все необходимое и направился к кассе.

Однако на этот раз он оказался в неожиданно неприятной ситуации, из-за которой был вынужден покинуть магазин с пустыми руками. «Поскольку у меня были только наличные, я должен был пойти в обычную кассу, так как на кассах самообслуживания в магазинах Prisma нельзя расплатиться наличными. Меня направили в соседнюю, поскольку якобы моя касса временно не работала», - описывает Марко.

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