ВИДЕО С РЕГИСТРАТОРА «Он потенциальный убийца!» Своим обгоном водитель Volvo создал смертельно опасную ситуацию

В группе Kohila valla elanikud («Жители волости Кохила» - прим.ред.) Кевин поделился видео пугающего обгона, свидетелем которого он стал утром в понедельник. «Уважаемый водитель Volvo, который сегодня в 9:53 на шоссе Таллинн-Рапла в направлении Таллинна решил стремительно обогнать фургон менее чем за 300 метров до начала разделительного ограждения», - пишет он.

«Для тебя это, вероятно, станет сюрпризом, но многие водители все же хотели бы добраться домой живыми», - отмечает он, добавив, что номерной знак автомобиля, совершившего обгон, на видео с его регистратора разобрать не удалось. «Он либо был грязным, либо его вообще не было, но надеюсь, ты узнаешь себя на этом видео и впредь подумаешь, прежде чем так поступить», - пишет Кевин.

В комментариях к публикации появились замечания и других участников движения. «Похвала водителям, которые в данной ситуации смогли избежать серьезной аварии», - пишет один.

«Господи, вот это реакция. Мне стало плохо, когда я это увидел...» - добавляет другой. «Этот водитель Volvo - потенциальный убийца. Надеемся, что фильтры полиции смогут определить его номерной знак!»

Смотрите, в какой опасной ситуации оказались участники движения по вине водителя Volvo: