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ФОТО Настоятель церкви заметил в магазине недалеко от Таллинна то, что вызвало вопросы не только у него

Перевод: Влада Лаевалинд
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Магазин Selver в Пеэтри. Фото иллюстративное.
Магазин Selver в Пеэтри. Фото иллюстративное. Фото: Selver

Настоятель тартуской церкви Паулусе Кристьян Лухаметс поделился в Facebook фотографией несоответствия товара и вывески, замеченного в магазине. В магазине Selver чипсы оказались под вывеской «Товары для здоровья».

«Был в магазине и задумался: этот стеллаж скорее с "товарами для здоровья" или "кухнями мира", или и то, и другое одновременно?» - спрашивает Кристьян Лухаметс на своей странице в Facebook, сопровождая вопрос фотографией.

Под вывеской «Товары для здоровья» оказались картофельные чипсы.
Под вывеской «Товары для здоровья» оказались картофельные чипсы. Фото: Erakogu

Лухаметс рассказал порталу Elu24, что фотография была сделана вечером 6 ноября в магазине Selver в Пеэтри, недалеко от Таллинна.

«Товары для прощания со здоровьем», - шутят в комментариях под фотографией. «Я все-таки всегда считал их товарами для здоровья», - добавляет другой комментатор.

Чипсы находятся там временно

Руководитель отдела коммуникаций Selver Марианн Ярвела поясняет, что на полках магазина с одной стороны находятся товары мировых кухонь, а с другой - продукты для здоровья, как и указано на табличках.

«Чипсы, изображенные на фотографии, являются частью кампании и временно размещены вне стандартных полок», - отметила она.

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