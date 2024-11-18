Настоятель тартуской церкви Паулусе Кристьян Лухаметс поделился в Facebook фотографией несоответствия товара и вывески, замеченного в магазине. В магазине Selver чипсы оказались под вывеской «Товары для здоровья».
ФОТО ⟩ Настоятель церкви заметил в магазине недалеко от Таллинна то, что вызвало вопросы не только у него
«Был в магазине и задумался: этот стеллаж скорее с "товарами для здоровья" или "кухнями мира", или и то, и другое одновременно?» - спрашивает Кристьян Лухаметс на своей странице в Facebook, сопровождая вопрос фотографией.
Лухаметс рассказал порталу Elu24, что фотография была сделана вечером 6 ноября в магазине Selver в Пеэтри, недалеко от Таллинна.
«Товары для прощания со здоровьем», - шутят в комментариях под фотографией. «Я все-таки всегда считал их товарами для здоровья», - добавляет другой комментатор.
Чипсы находятся там временно
Руководитель отдела коммуникаций Selver Марианн Ярвела поясняет, что на полках магазина с одной стороны находятся товары мировых кухонь, а с другой - продукты для здоровья, как и указано на табличках.
«Чипсы, изображенные на фотографии, являются частью кампании и временно размещены вне стандартных полок», - отметила она.