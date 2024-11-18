ФОТО Жителю Таллинна из окна дома открывается вид на пустую велосипедную дорожку: зачем их строят всё больше?

Таллинн опять планирует создание новых велосипедных и пешеходных дорожек, но найдётся ли для них достаточно пользователей? «Таллинн превратился в арену для дорожных экспериментов. Делают вещи, которые на самом деле никому не нужны», - говорит житель Таллинна, проживающий на Пярнуском шоссе, из окна которого открывается вид на виадук, где редко можно увидеть велосипедистов или пешеходов. Городская администрация и Министерство климата объясняют, что новые велосипедные дорожки создаются по примеру скандинавских стран, и на строительство дорог выделяются десятки миллионов евро.