Таллинн опять планирует создание новых велосипедных и пешеходных дорожек, но найдётся ли для них достаточно пользователей? «Таллинн превратился в арену для дорожных экспериментов. Делают вещи, которые на самом деле никому не нужны», - говорит житель Таллинна, проживающий на Пярнуском шоссе, из окна которого открывается вид на виадук, где редко можно увидеть велосипедистов или пешеходов. Городская администрация и Министерство климата объясняют, что новые велосипедные дорожки создаются по примеру скандинавских стран, и на строительство дорог выделяются десятки миллионов евро.
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ФОТО ⟩ Жителю Таллинна из окна дома открывается вид на пустую велосипедную дорожку: зачем их строят всё больше?
«На виадуке на Пярнусском шоссе в течение дня можно увидеть лишь единичных велосипедистов и пешеходов», - говорит житель многоквартирного дома, из окна спальни которого открывается прямой вид на виадук. Мужчину возмущает, что городская администрация планирует создать еще больше велосипедных дорожек на участке Пярнусского шоссе от площади Вабадузе до железнодорожного виадука, за счет чего автомобильная часть дороги станет уже. «Этот план безумный! Таллинн окончательно испортят», - выражает мужчина свое недовольство.