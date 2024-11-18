Букингемский дворец сообщил о смерти любимой компаньонки королевы Камиллы, которую она взяла из приюта

«Грустное прощание с Бет, любимой компаньонкой королевы из приюта для собак и кошек, которая приносила столько радости, будь то прогулки, помощь в выполнении официальных обязанностей или сидение у огня», - говорится в публикации.

На тот момент это был щенок в возрасте 11 недель. По информации издания, у любимицы королевы Камиллы обнаружили неизлечимую опухоль, и на выходных ее пришлось усыпить. У королевы Камиллы есть еще одна спасенная собака по кличке Блюбелл, которую она взяла из приюта в 2012 году.