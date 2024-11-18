В минувшие выходные двое неизвестных в масках попытались пробраться в Виндзорский замок и ограбить принца Уильяма и Кейт Миддлтон, пока сами принц и принцесса Уэльские и их трое детей спали. Об этом сообщает Daily Mail.
Неизвестные пробрались в Виндзорский замок и попытались ограбить Кейт Миддлтон и принца Уильяма
По имеющимся данным, мужчины использовали похищенный ими грузовик, чтобы прорваться через охрану. Они украли несколько сельскохозяйственных машин и скрылись на пикапе.
Предполагается, что грабители давно наблюдали за коттеджем принца и принцессы Уэльских и прорабатывали план, поскольку использовали именно те ворота, с которых некоторое время назад были сняты вооруженные офицеры.
На данный момент ведется расследование.