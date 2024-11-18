«Это был мальчик»: экс-модель Victoria's Secret рассказала, что пережила выкидыш после рождения сына от Орландо Блума

Она отметила, что была «наивной» во время своей первой беременности, но с каждыми следующими родами становилась все более «осведомленной». «Я стала немного больше беспокоиться о том, что что-то может пойти не так», - сказала она.

Миранда также вспомнила о смерти своего первого бойфренда, который погиб в автомобильной аварии. «Мой парень умер, когда я была подростком. Если бы этого не случилось, я бы была счастлива замужем и жила бы такой же жизнью, как и сейчас. То, что он умер так внезапно, стало для меня настоящим потрясением. Это был урок, что не стоит принимать что-либо как должное в своей жизни», - сказала она.

Ранее она признавалась, что назвала сына в его честь: «После того как он умер, я написала ему письмо, в котором сказала, что надеюсь назвать своего первенца в его честь».

Миранда Керр была замужем за Орландо Блумом с 2010 по 2013 год. Несмотря на разрыв, они поддерживают теплые дружеские отношения, и Керр даже дружит с нынешней возлюбленной 47-летнего Блума, 39-летней Кэти Перри, у которой от Орландо есть дочь Дейзи.

Сейчас Миранда Керр замужем за предпринимателем Эваном Шпигелем, они поженились в 2017 году. В начале этого года Керр в четвертый раз стала матерью. У нее снова родился мальчик, которого назвали Пьером. Помимо 13-летнего сына Флинна от Орландо Блума, у нее также есть сыновья Харт и Майлз от Шпигеля.