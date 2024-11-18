ФОТО Модель и дизайнер Беатриче посетила модное мероприятие с новым возлюбленным

В прошлую пятницу в универмаге Stockmann торжественно открылся обновленный отдел женской моды. Среди гостей была и владелица шампанского бара Mull в Тарту Беатриче со своим новым возлюбленным.

«С октября я живу отдельно, потому что так всем удобнее: могу принимать у себя детей и подруг, а также ходить на работу пешком», - рассказала тогда Беатриче изданию Kroonika, подтвердив, что ее брак с Лауром Лайа окончен.