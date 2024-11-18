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ФОТО Модель и дизайнер Беатриче посетила модное мероприятие с новым возлюбленным

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Беатриче Фениче
Беатриче Фениче Фото: Konstantin Sednev

На прошлой неделе в универмаге Stockmann открылся обновленный отдел женской моды. На торжественном мероприятии присутствовала и бывшая модель и бизнесвумен Беатриче Фениче со своим новым спутником.

В прошлую пятницу в универмаге Stockmann торжественно открылся обновленный отдел женской моды. Среди гостей была и владелица шампанского бара Mull в Тарту Беатриче со своим новым возлюбленным.

Изданию Õhtuleht Беатриче подтвердила, что ее спутник, предприниматель из Таллинна Рюнно Матиесен, - ее возлюбленный.

Беатриче Фениче и Рюнно Матиесен Stockmann.
Беатриче Фениче и Рюнно Матиесен Stockmann. Фото: Maksim Toome

В начале мая мы писали, что бывшая модель Беатриче Фениче расторгла свой шестой брак.

«С октября я живу отдельно, потому что так всем удобнее: могу принимать у себя детей и подруг, а также ходить на работу пешком», - рассказала тогда Беатриче изданию Kroonika, подтвердив, что ее брак с Лауром Лайа окончен.

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