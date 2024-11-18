На прошлой неделе в универмаге Stockmann открылся обновленный отдел женской моды. На торжественном мероприятии присутствовала и бывшая модель и бизнесвумен Беатриче Фениче со своим новым спутником.
ФОТО ⟩ Модель и дизайнер Беатриче посетила модное мероприятие с новым возлюбленным
В прошлую пятницу в универмаге Stockmann торжественно открылся обновленный отдел женской моды. Среди гостей была и владелица шампанского бара Mull в Тарту Беатриче со своим новым возлюбленным.
Изданию Õhtuleht Беатриче подтвердила, что ее спутник, предприниматель из Таллинна Рюнно Матиесен, - ее возлюбленный.
В начале мая мы писали, что бывшая модель Беатриче Фениче расторгла свой шестой брак.
«С октября я живу отдельно, потому что так всем удобнее: могу принимать у себя детей и подруг, а также ходить на работу пешком», - рассказала тогда Беатриче изданию Kroonika, подтвердив, что ее брак с Лауром Лайа окончен.