«Кажется, я его убила!» Секс-игра в пьяном состоянии закончилась смертью мужчины, который хотел, чтобы его задушили

Сегодня свидетели дали показания сегодня в Харьюском уездном суде по делу Валентины Ермолаевой, которая в марте этого года якобы задушила ремнем своего сожителя до смерти.
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Несмотря на то, что сын Валентины, Сергей (имя изменено, известно редакции), отказался давать показания в суде, суд принял в качестве доказательства протокол его допроса на этапе предварительного расследования.