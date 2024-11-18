«Кажется, я его убила!» Секс-игра в пьяном состоянии закончилась смертью мужчины, который хотел, чтобы его задушили

Несмотря на то, что сын Валентины, Сергей (имя изменено, известно редакции), отказался давать показания в суде, суд принял в качестве доказательства протокол его допроса на этапе предварительного расследования.

Из протокола следует, что утром в день смерти Игоря, около 11 часов, Валентина позвонила своему сыну и сказала, что Игорь не дышит. «Кажется, я его убила», - вспоминал сын слова своей матери.