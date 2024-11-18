По словам Виктора Шендеровича, эта пьеса - сатира на настоящее, ее действия происходят в воображаемом I Риме. И всех героев, «римлян», зовут, как в таблице Менделеева: Цезий, Литий, Цирконий...

«Притча об обрушении империи. Толчком для написания пьесы был первый учебник новой путинской истории, вышедший в 2013 году. Это была первая официальная попытка написать историю новой России, где одни победы, одни достижения, а кругом враги», - рассказывает Виктор.

Как говорит автор пьесы, за десятилетия Россия была сварена, как на медленном огне, этой пропагандой. «Старый сенатор и его молодой ученик пишут эту лживую историю, а параллельно развивается линия написания настоящей истории», - объясняет он.

Читка - хорошая возможность собраться вместе с отличными актерами и прослушать произведение, считает Александр Феклистов. «Мы давно общаемся вместе в Zoom, в Таллинне репетируем третий день. Я ближе узнал Юлию Ауг, Виктора Шендеровича, Кирилла Набутова и это интересные люди. Мы репетируем меньше, чем рассказываем друг другу какие-то истории», - с улыбкой подмечает он.

Александр Феклистов: «Читка - хорошая возможность собраться вместе». Фото: Konstantin Sednev

По мнению Юлии Ауг, это пьеса о падении и разрушении. «О том, как люди пытаются выжить. Как люди уверены в том, что при любой власти они будут на коне. А есть люди, которые верны своим убеждениям и идеалам, поэтому и готовы жертвовать своей безопасностью», - рассказывает актриса.

Юлия Ауг: «Это пьеса о падении и разрушении». Фото: Konstantin Sednev

«Я тут главный персонаж», - говорит Елена Соломина, вспоминая, как летом согласилась принять участие в читке. «Мне сказали, что моя роль - рабыня. Но мой персонаж на самом деле является музой, рассказывающей подлинную историю, то есть правду жизни», - дополняет она.

«Сюжет очень интересный, насыщенный, несмотря на то, что это всего лишь читка!», - заключает Елена.

Елена Соломина: «Я тут главный персонаж!» Фото: Konstantin Sednev

Пьесу «Концепция», которая исследует тему двух историй, прочтут: Александр Феклистов, Юлия Ауг, Виктор Шендерович, Кирилл Набутов, Александр Жиленко, Юрий Кушпело, Елена Соломина, Марк Сергиенко. Режиссер: Филипп Лось.