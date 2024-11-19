Сохранять спокойствие сегодня непросто; разобраться в своих чувствах иногда оказывается еще сложней. Слишком много противоречивых желаний одолевает даже тех, кто прежде был уверен, что точно знает, чего хочет. Лучше пока не принимать важных решений, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 19 НОЯБРЯ ⟩ Тельцам трудно поладить с окружающими, а Стрельцам нельзя бросать деньги на ветер
Вскоре станет совершенно ясно, как лучше действовать. Это не самый простой день с точки зрения общения. Даже давно знакомым людям порой непросто ладить: накопились претензии друг к другу, некстати вспоминаются старые обиды. Многое можно уладить, если настроиться на дружелюбный лад, постараться сгладить острые углы.
Овен
Будет интересно. Сегодня вы радуетесь любой возможности внести в свою жизнь нечто новое, поэтому с энтузиазмом соглашаетесь на необычные предложения, вдохновенно импровизируете и не боитесь смелых экспериментов. Появляются отличные идеи, возможны настоящие озарения. Вероятно, вы поймете: нужно менять планы, стремиться к совершенно новым целям. Единственная сфера, где не исключены неприятные сюрпризы, это финансы. Поэтому не спешите с решениями, касающимися денег, и старайтесь быть особенно внимательными при заключении любых сделок.
Телец
Не всегда легко поладить с окружающими: вы часто горячитесь из-за пустяков, возмущаетесь, если что-то идет не по-вашему, раздражаетесь из-за чужих глупостей. Но серьезных конфликтов все же не возникает, а мелкие разногласия быстро удается уладить. Во второй половине дня появляются дела, на которых нужно сосредоточиться, и все остальное отходит на второй план. Возможны необычные предложения, касающиеся работы. Не исключено, что они будут связаны с какими-то старыми вашими идеями: наконец-то появляются люди, готовые помочь в их реализации. В таких случаях можно соглашаться без долгих раздумий.
Близнецы
Отличный плодотворный день. Он подходит для сложных дел: вы сразу понимаете, как с ними можно справиться, быстро добиваетесь нужного результата. Появляются новые планы. Кому-то они кажутся слишком смелыми, а вы уверены, что сможете воплотить все в жизнь, и не ошибаетесь. Стоит проявлять инициативу. Это касается и деловой сферы, и личных отношений. Можно сделать шаг навстречу человеку, который давно вам симпатичен. Вероятны приятные домашние события, долгожданные перемены в семье или хорошие новости, касающиеся ваших близких.
Рак
День, когда настойчивость и упорство дают шанс добиться того, что прежде казалось невозможным. Вы способны одержать верх над сильными противниками, положить конец череде проблем, достичь давно поставленной цели. Но все это требует усилий; рассчитывать на легкие победы не стоит. Меняются отношения с окружающими. Вы лучше понимаете тех, кто рядом, догадываетесь, чем они руководствуются, почему поступают так, а не иначе. Многие разногласия остаются в прошлом, потому что становится ясно: они были вызваны простым недопониманием.
Лев
Подходящий день для важных встреч и непростых переговоров. Вы способны многих убедить в своей правоте, находите аргументы, с которыми просто невозможно не согласиться. Недавние недоброжелатели понимают: с вами лучше сотрудничать, чем бороться, и могут предложить поддержку. Заметно влияние позитивных тенденций и в личных отношениях. Вы легко ладите с теми, кто вам дорог, часто догадываетесь, что на душе у близких. Радуют встречи с друзьями, да и романтические свидания проходят хорошо. День отлично подходит для того, чтобы признаться в своих чувствах.
Дева
Избегайте любых проявлений легкомыслия. Если вы с самого утра настроитесь на серьезный лад и не станете надолго откладывать какие-то сложные и неприятные дела, день сложится удачно и плодотворно. Старые знакомые во многом помогают, причем делают это очень охотно; на них можно положиться во всем. Забот может оказаться больше, чем вы ожидали. Но вы со всем отлично справляетесь, потому что правильно расставляете приоритеты и не тратите слишком много времени на ерунду. Вечер обещает приятные сюрпризы, в том числе романтические.
Весы
Благоприятный день для общения. Вы одинаково хорошо ладите и со старыми знакомыми, и с теми, кого видите впервые. Удачно проходят публичные выступления, на профессиональных мероприятиях вы оказываетесь в центре внимания, это помогает завязать полезные знакомства и произвести хорошее впечатление на тех, кто может быть вам полезен. Со многими делами, даже непростыми, вы справляетесь отлично, потому что не витаете в облаках, правильно оцениваете и свои возможности, и ситуацию в целом. Только в сфере финансов возможны небольшие трудности – конечно, временные.
Скорпион
Стоит особенно внимательно прислушиваться к интуиции: сегодня она дает верные и важные подсказки. Благодаря им вы быстро ориентируетесь в сложной ситуации, не допускаете ошибок, которые могли бы дорого обойтись. Удается также понять, почему окружающие действуют так, а не иначе. Это помогает избежать ненужных споров. Внимательными нужно быть Скорпионам, которые в этот день планируют заняться оформлением важных документов или обратиться в государственные организации. Если вы упустите какую-то важную деталь, все хлопоты могут оказаться напрасными.
Стрелец
День категорически не подходит для того, чтобы швырять деньги на ветер или заключать сделки, не подумав. С решением любых финансовых вопросов лучше не спешить; неплохо было бы и посоветоваться с человеком, мнению которого вы доверяете. В остальных же сферах преобладает влияние позитивных тенденций, так что поводов для радости сегодня будет достаточно. Гармонично складываются личные отношения, и это очень радует многих Стрельцов. Можно спокойно поговорить о том, из-за чего раньше возникали разногласия. Если вы были в ссоре с любимым человеком, сегодня будет нетрудно помириться.
Козерог
Вы успеете сделать много полезного, причем не только для себя, но и для других. Пока другие витают в облаках, вы действуете. Часто решения, первыми приходящие в голову, оказываются самыми удачными, и вы это понимаете. Особенно благосклонны сегодня звезды к Козерогам, чья деятельность связана с решением чужих проблем или помощью людям, оказавшимся в сложной ситуации. Обратите внимание на то, как складываются отношения с близкими. Старайтесь не нарушать обещаний, которые дали раньше, не подводить тех, кто на вас рассчитывает. Это позволит избежать претензий и обид.
Водолей
Будьте готовы решать несколько вопросов сразу, отвлекаться от собственных дел, чтобы помочь в чужих. День определенно не назовешь спокойным, но проходит он плодотворно. К тому ж, удается получить опыт, который еще не раз будет вам полезен. Вы отлично ладите с окружающими. Многим общение с вами помогает восстановить душевное равновесие, вернуть позитивный настрой. Но люди тянутся к вам не только в надежде получить эмоциональную поддержку. Вы кажетесь необычным человеком, о котором хочется узнать побольше. Не исключено начало удивительной романтической истории.
Рыбы
Насыщенный, интересный и плодотворный день. Вы проявляете завидную целеустремленность и добиваетесь отличных результатов там, где другие потерпели неудачу. Успешно решаются самые сложные вопросы, касающиеся работы. Не исключены предложения, сулящие скорый карьерный рост. Не всегда просто договориться с окружающими. Порой кто-то пытается оказывать на вас давление, навязывать свою волю. Это раздражает. Но вы не даете воли негативным эмоциям, спокойно защищаете свои интересы, ведете конструктивный диалог даже с теми, кто обычно неохотно идет на контакт.