ГОРОСКОП НА 19 НОЯБРЯ Тельцам трудно поладить с окружающими, а Стрельцам нельзя бросать деньги на ветер

Весы

Благоприятный день для общения. Вы одинаково хорошо ладите и со старыми знакомыми, и с теми, кого видите впервые. Удачно проходят публичные выступления, на профессиональных мероприятиях вы оказываетесь в центре внимания, это помогает завязать полезные знакомства и произвести хорошее впечатление на тех, кто может быть вам полезен. Со многими делами, даже непростыми, вы справляетесь отлично, потому что не витаете в облаках, правильно оцениваете и свои возможности, и ситуацию в целом. Только в сфере финансов возможны небольшие трудности – конечно, временные.

Скорпион

Стоит особенно внимательно прислушиваться к интуиции: сегодня она дает верные и важные подсказки. Благодаря им вы быстро ориентируетесь в сложной ситуации, не допускаете ошибок, которые могли бы дорого обойтись. Удается также понять, почему окружающие действуют так, а не иначе. Это помогает избежать ненужных споров. Внимательными нужно быть Скорпионам, которые в этот день планируют заняться оформлением важных документов или обратиться в государственные организации. Если вы упустите какую-то важную деталь, все хлопоты могут оказаться напрасными.

Стрелец