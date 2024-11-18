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Жители Эстонии рассказали, сколько готовы заплатить за билет на концерт

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Фото: Kuvatõmmis videost

В последнее время в Эстонии ведется много споров о стоимости билетов на концерты. Многие считают, что билеты стоят слишком дорого, но есть и те, кто готов заплатить сотни евро за один концерт. Репортер портала Elu24 отправилась в Ласнамяэ, чтобы узнать, за какие деньги жители Эстонии точно не пойдут на концерт.

Недавно состоялся большой юбилейный концерт Герли Падар, посвященный 30-летию ее творческой деятельности. На сцене вместе с ней выступали многие известные артисты, однако, несмотря на активную рекламу, билеты на концерт не были распроданы.

За день до концерта, который состоялся 9 ноября, оставалась непроданной почти половина зала.

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