Жители Эстонии рассказали, сколько готовы заплатить за билет на концерт

В последнее время в Эстонии ведется много споров о стоимости билетов на концерты. Многие считают, что билеты стоят слишком дорого, но есть и те, кто готов заплатить сотни евро за один концерт. Репортер портала Elu24 отправилась в Ласнамяэ, чтобы узнать, за какие деньги жители Эстонии точно не пойдут на концерт.