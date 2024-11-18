«Давай двигаться дальше»: Алла Пугачева публично обратилась к Кристине Орбакайте

После начала полномасштабного вторжения Пугачева и Галкин эмигрировали с детьми в Израиль. Орбакайте поначалу не рассказывала о своей позиции. Но весной этого года она поддержала оккупантов и их семьи, выделив 50 билетов на свой концерт. Но уже в сентябре она заявила, что уходит с российской сцены и уехала в США, где сейчас выступает.