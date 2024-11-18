Российская певица Алла Пугачева, которая публично поддержала свою старшую дочь Кристину Орбакайте, пишет Главред.
«Давай двигаться дальше»: Алла Пугачева публично обратилась к Кристине Орбакайте
На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала новый пост и показала поклонникам, как провела субботний ужин с мужем в ресторане.
Отметим, публикация появилась на фоне новостей о том, что певица отказалась ехать в Россию на новогодние корпоративы.
Примадонна не прошла мимо поста и оставила комментарий, что делает очень редко.
«Let’s move on!» - написала Пугачева, что в переводе означает «давай двигаться дальше».
После начала полномасштабного вторжения Пугачева и Галкин эмигрировали с детьми в Израиль. Орбакайте поначалу не рассказывала о своей позиции. Но весной этого года она поддержала оккупантов и их семьи, выделив 50 билетов на свой концерт. Но уже в сентябре она заявила, что уходит с российской сцены и уехала в США, где сейчас выступает.