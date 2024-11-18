Кейт Пентус-Розиманнус и ее маленький сын приняли участие в торжественном мероприятии в Таллиннской ратуше

Сын Кейт Пентус-Розиманнус и Райна Розиманнуса, Микк Александер, появился на свет 13 июля. «Теперь у нас есть два самых прекрасных повода быть благодарными жизни, и все это до сих пор кажется одним большим чудом», - сказала счастливая мама после рождения младшего ребенка.

В конце прошлой недели новый житель был приглашен в ратушу Таллинна. «Микк Александер получил официальное именное свидетельство», - сообщила Пентус-Розиманнус в Instagram.

«Зал был полон очаровательных малышей, собравшихся по тому же поводу. У большинства из присутствующих малышей было собственное громкое мнение о происходящем, так что мероприятие прошло весело и трогательно», - рассказывает она.

«Микк, конечно же, решил не тратить время зря - сразу начал устанавливать связи и выбрал своим собеседником Себастьяна, который родился в тот же день, что и он. О чем они договорились, останется тайной двух молодых джентльменов, но встреча прошла в обстановке полного взаимопонимания, и они разошлись довольные», - с юмором пишет она и делится двумя милыми фотографиями.

Значимое имя

Ранее Пентус-Розиманнус объяснила в социальных сетях, почему для сына было выбрано имя Микк Александер.

«Микк - потому что это красивое эстонское имя, которое, как мне показалось, очень подходит нашему необыкновенно экспрессивному, пронзительно смотрящему на нас общественному деятелю. В моей семье имя Микк впервые появилось в 1710 году, и я горжусь тем, что передаю своему сыну имя с такой сильной историей», - говорит Пентус-Розиманнус.

«Александер звучит более интернационально, но на самом деле оно тоже было в нашем генеалогическом древе несколькими поколениями раньше. Значение этого имени символическое - защитник. Учитывая, насколько конкретно и громко сын может постоять за себя, можно не сомневаться, что он сможет сделать это убедительно и в будущем.