P.Diddy признался, что обратился к психотерапевту из-за отношений с Дженнифер Лопес

RadarOnline пишет, что после отношений с Джей Ло к психотерапевту обратился даже P.Diddy. По собственным признаниям Шона Комбса, он с трудом пытался отойти от романа с певицей и был вынужден прибегнуть к помощи со стороны.

Кроме того, терапия помогла Комбсу оправиться от расставания с Ким Портер, неудавшийся брак с которой музыкант якобы пытался забыть, связавшись с Дженнифер.

«Я ходил на терапию из-за отношений, в которых я был, из-за трагедий, которые я пережил. Я думаю, что терапия - это хорошо. Меня называли биполярным, но это не так, у меня просто очень резкие перепады настроения. Большая часть моей терапии связана с любовью и отношениями.

Я проходил терапию по поводу моих отношений с Ким, по поводу моих отношений с Дженнифер. Терапия помогла мне пережить многие из этих ситуаций», - цитирует издание отрывок из давнего интервью Комбса.

Не удивимся, если спустя годы терапия по поводу отношений с Дидди понадобится и самой Джей Ло. Столько слухов о ее причастности ко всем его преступлениям — с таким не справляется даже Эштон Катчер, намеревающийся сбежать из Голливуда на фоне скандала.