ФОТО-ВАУ! 55-летняя Дженнифер Лопес вышла на публику в полупрозрачном платье

55-летняя актриса выглядела роскошно в прозрачном платье цвета металлик от Zuhair Murad с отделкой из бисера, подчеркивающем ее фигуру и черным шлейфом сзади.

Лопес сделала красивую укладку и выразительный макияж, подчеркнув глаза серебристыми тенями и сделав стрелки на веках, а губы накрасила нежно-розовым блеском. В ушах у Дженнифер сверкали серьги с бриллиантами, а маникюр был выполнен в светлом оттенке.