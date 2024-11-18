Дженнифер Лопес посетила в воскресенье вечером 15-ю церемонию вручения премии Governors Awards в зале Ray Dolby в Лос-Анджелесе.
ФОТО-ВАУ! ⟩ 55-летняя Дженнифер Лопес вышла на публику в полупрозрачном платье
55-летняя актриса выглядела роскошно в прозрачном платье цвета металлик от Zuhair Murad с отделкой из бисера, подчеркивающем ее фигуру и черным шлейфом сзади.
Лопес сделала красивую укладку и выразительный макияж, подчеркнув глаза серебристыми тенями и сделав стрелки на веках, а губы накрасила нежно-розовым блеском. В ушах у Дженнифер сверкали серьги с бриллиантами, а маникюр был выполнен в светлом оттенке.