Утром ноябрьского дня 1932 года Майдла потрясло ужасное событие - молодой, перспективный Германн Тийтсон был найден мертвым с огнестрельным ранением в голову.
За этим делом раскрылась запутанная сеть страсти, ревности и преступной жизни, в центре которой оказалась Хульда Кинкс - женщина, чья жизнь была полна краж, обмана и, в итоге, закончилась убийством. Хульда, не смирившаяся с тем, что ее отвергли, решилась на самый крайний шаг. Однако ее поступки и прошлое оказались еще более мрачными, чем предполагалось.