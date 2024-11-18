За этим делом раскрылась запутанная сеть страсти, ревности и преступной жизни, в центре которой оказалась Хульда Кинкс - женщина, чья жизнь была полна краж, обмана и, в итоге, закончилась убийством. Хульда, не смирившаяся с тем, что ее отвергли, решилась на самый крайний шаг. Однако ее поступки и прошлое оказались еще более мрачными, чем предполагалось.

25-летняя Хульда Кинкс некоторое время назад влюбилась в 21-летнего Германа, который, к тому же, снимал у нее жилье. Однако молодой человек не отвечал ей взаимностью. У Хульды был ребенок, что по тем временам считалось серьезным пятном на ее репутации. Кроме того, у Тийтсона уже была невеста его возраста, проживавшая по соседству, которую в прессе упоминали под инициалами Л.С.