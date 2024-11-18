Майк Тайсон вспомнил, как пять месяцев назад он «чуть не умер». По словам боксера, его срочно доставили в больницу и сделали восемь переливаний крови. пишет Фокус.
«Все равно победил»: Майк Тайсон прокомментировал свое поражение и рассказал о здоровье
Всемирно известный боксер Майк Тайсон, вернувшийся в бокс спустя четыре года, 15 ноября на ринге проиграл бой с 27-летним Джейком Полом. На следующий день абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов 1987-1990 годов на своей странице в Х прокомментировал свое поражение и рассказал о проблемах со здоровьем, которые пережил этим летом.
«Это одна из тех ситуаций, когда ты проиграл, но все равно победил. Я благодарен за вчерашний вечер. Никаких сожалений о том, что вышел на ринг в последний раз», - написал 58-летний спортсмен.
Он также рассказал, как в июне потерял более 11 кг и половину своей крови после обострения язвы желудка. «Я чуть не умер в июне. Мне сделали 8 переливаний крови. Я потерял половину крови и 11 килограммов в больнице. Мне пришлось бороться, чтобы выздороветь, и я победил. Когда мои дети видят, как я стою лицом к лицу и заканчиваю 8 раундов с талантливым бойцом вдвое моложе меня перед заполненным стадионом Dallas Cowboy, это опыт, о котором ни один мужчина не имеет права просить. Спасибо», - продолжил он.
This is one of those situations when you lost but still won. I’m grateful for last night. No regrets to get in ring one last time.— Mike Tyson (@MikeTyson) November 16, 2024
I almost died in June. Had 8 blood transfusions. Lost half my blood and 25lbs in hospital and had to fight to get healthy to fight so I won.
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Бой состоялся на стадионе Dallas Cowboys в Далласе и транслировался по всему миру на Netflix. Возвращение Тайсона на ринг описали как позорное, а восемь раундов его боя с Полом - даже более мучительно затянутыми, чем сериал «Обратный отсчет». Обещание боксера «вывести на ринг самого дьявола» оказалось пустым.
Бывшего чемпиона мира в тяжелом весе поддерживала его жена Лакия Спайсер, с которой у него двое детей. Они впервые встретились в 1995 году, когда Кики было 18 лет, а Майку 28. Пара поженилась в 2009 году, а в 2011 году они обновили свои клятвы перед друзьями и семьей, которых пригласили под предлогом проведения совместного празднования дня рождения. Брак с Лакией стал третьим для боксера.
Всего у легенды бокса родилось семеро детей от разных женщин, одна из его дочерей, 4-летняя Эксодус, погибла в результате несчастного случая в 2009 году