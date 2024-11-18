«Все равно победил»: Майк Тайсон прокомментировал свое поражение и рассказал о здоровье

Всемирно известный боксер Майк Тайсон, вернувшийся в бокс спустя четыре года, 15 ноября на ринге проиграл бой с 27-летним Джейком Полом. На следующий день абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов 1987-1990 годов на своей странице в Х прокомментировал свое поражение и рассказал о проблемах со здоровьем, которые пережил этим летом.

«Это одна из тех ситуаций, когда ты проиграл, но все равно победил. Я благодарен за вчерашний вечер. Никаких сожалений о том, что вышел на ринг в последний раз», - написал 58-летний спортсмен.

Он также рассказал, как в июне потерял более 11 кг и половину своей крови после обострения язвы желудка. «Я чуть не умер в июне. Мне сделали 8 переливаний крови. Я потерял половину крови и 11 килограммов в больнице. Мне пришлось бороться, чтобы выздороветь, и я победил. Когда мои дети видят, как я стою лицом к лицу и заканчиваю 8 раундов с талантливым бойцом вдвое моложе меня перед заполненным стадионом Dallas Cowboy, это опыт, о котором ни один мужчина не имеет права просить. Спасибо», - продолжил он.