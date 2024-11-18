ВИДЕО «Дистопический кошмар!» Новая ИИ-реклама Coca-Cola вызвала возмущение у зрителей

Реклама представляет собой обновленную версию классического ролика «Праздник приближается», в котором колонна грузовиков везет популярную газировку. Новый 30-секундный ролик также демонстрирует парк вишнево-красных грузовиков, едущих по заснеженной дороге, чтобы доставить ледяные бутылки колы покупателям в празднично украшенном городе.

В видео есть заявление об отказе от ответственности, напечатанное мелким шрифтом: «Создано Real Magic AI» со ссылкой на программное обеспечение искусственного интеллекта Coca-Cola.

Хотя видео дает представление о том, как может выглядеть будущее рекламы, многие потребители не почувствовали праздничного духа, критикуя рекламный ролик бренда напитков как «дистопический кошмар», «уродливый» и «ленивый».

Однако авторы ролика не согласны с критикой, заявляя, что «теплоту» создает именно человеческий элемент, а создание подобного видео с помощью ИИ - это далеко не просто нажатие одной кнопки, передает New York Post.

Пратик Такар, вице-президент Coca-Cola, пояснил, что компания сочетает свое «наследие» с современными технологиями и взглядом в будущее. По его словам, использование технологий позволяет сэкономить деньги и, прежде всего, время. «Создание такого ролика традиционными методами заняло бы гораздо больше времени. Это большая победа», - подчеркнул Такар.