Эстонская радиоведущая в юности была вице-президентом фан-клуба: «Это были замечательные времена»

В воскресенье на экране Kanal 2 вышел третий выпуск музыкального шоу с элементами игры Minu elu viis, где известные жители Эстонии делятся важными для них песнями и воспоминаниями.

На этот раз в студии присутствовали журналист и ведущая Реэт Линна, радиоведущая Марис Кырвитс, теле-журналист Юхан Килуметс и экономический аналитик Пеэтер Коппель. Каждый предоставил песню, отражающую значимый момент его жизни - будь то признание в любви, встреча с лучшим другом, сложный жизненный период или важный этап.