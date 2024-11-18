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Эстонская радиоведущая в юности была вице-президентом фан-клуба: «Это были замечательные времена»

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Фото: Mardo Männimägi

Вместе с девчонками мы выпускали газету, продавали пластинки и кассеты. Делали интервью с участниками группы, ходили с концерта на концерт, фотографировали, сами проявляли снимки», - вспоминает радиоведущая Марис Кырвитс, которая в подростковом возрасте была вице-президентом фан-клуба группы Code One.

В воскресенье на экране Kanal 2 вышел третий выпуск музыкального шоу с элементами игры Minu elu viis, где известные жители Эстонии делятся важными для них песнями и воспоминаниями.

На этот раз в студии присутствовали журналист и ведущая Реэт Линна, радиоведущая Марис Кырвитс, теле-журналист Юхан Килуметс и экономический аналитик Пеэтер Коппель. Каждый предоставил песню, отражающую значимый момент его жизни - будь то признание в любви, встреча с лучшим другом, сложный жизненный период или важный этап.

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