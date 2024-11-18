Вместе с девчонками мы выпускали газету, продавали пластинки и кассеты. Делали интервью с участниками группы, ходили с концерта на концерт, фотографировали, сами проявляли снимки», - вспоминает радиоведущая Марис Кырвитс, которая в подростковом возрасте была вице-президентом фан-клуба группы Code One.
Для подписчиков
Эстонская радиоведущая в юности была вице-президентом фан-клуба: «Это были замечательные времена»
В воскресенье на экране Kanal 2 вышел третий выпуск музыкального шоу с элементами игры Minu elu viis, где известные жители Эстонии делятся важными для них песнями и воспоминаниями.