Анджелина Джоли вышла в свет с 16-летним сыном Ноксом впервые за три года

Это первый выход за три года выход в свет для Нокса, которого, по сравнению с другими детьми Джоли, очень редко видят на публике. Нокс является биологическим сыном Джоли и Питта. Всего у экс-супругов шестеро детей: Пакс, Мэддокс, Захара, Шайло, Вивьен и Нокс.

В сети часто обсуждают детей Джоли на фоне ее разборок с бывшим мужем. В сети считают, что приемные дети Джоли и Питта выглядят более привилегированными, а родные, напротив, стараются держаться в тени и почти не выходят в свет. В сети также считают, что Джоли намеренно настраивает детей против Питта, чтобы ему отомстить. По словам инсайдеров, дети почти не общаются с отцом, а некоторые из них, включая биологических дочерей Шайло и Вивьен, даже отказались от фамилии Питта.