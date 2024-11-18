Сезон еще не закончился: грибники в ноябре продолжают активно собирать урожай в лесах

«Если летом не удалось набрать достаточно лисичек, то сегодня предлагаю свежесобранные грибы», - пишут в Facebook-группе Märgatud Tartus, где состоят жители города. К посту прикреплена фотография ведра, наполненного лисичками.

Однако не только жители Тартумаа до сих пор находят грибы. «Последний поход за грибами в этом году в Ярвамаа», - делятся в группе любителей грибов на Facebook.

«Осенние строчки. Никогда не видел столько сразу», - пишет один из грибников.

Фото: Скриншот публикации в Facebook/Marje Mürk

В северной Эстонии тоже можно найти грибы поздней осенью. «Сегодня на туристической тропе в Кясму наткнулся на изобилие сыроежек и ворончатых лисичек, жаль, что с собой был только один мешок для сбора», - делятся пользователи Facebook.