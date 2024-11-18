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Житель Таллинна, обратившийся в суд из-за парковочного штрафа в 20 евро, потерпел болезненное поражение

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото: Jan Randar Raidma

Харьюский уездный суд удовлетворил иск AS Ühisteenused к А.П. Стороны спорили о том, обязан ли ответчик оплатить штраф в размере 20 евро, который был выписан весной 2021 года на парковке Tondi K-Rauta.

В минувшую пятницу суд постановил удовлетворить иск AS Ühisteenused и взыскать с жителя Таллинна штраф в размере 20 евро, около шести евро в качестве пени, а также 20 евро за расходы по взысканию долга. Общая сумма составила 45,94 евро. Кроме того, ответчик обязан возместить истцу судебные издержки в размере 375 евро.

Судебное разбирательство началось с того, что в мае 2021 года А.П. припарковал свой автомобиль Toyota Corolla на парковке у строительного магазина K-Rauta по адресу A. H. Tammsaare tee 49 в Таллинне. За эту парковку отвечает AS Ühisteenused.

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