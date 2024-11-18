Житель Таллинна, обратившийся в суд из-за парковочного штрафа в 20 евро, потерпел болезненное поражение

В минувшую пятницу суд постановил удовлетворить иск AS Ühisteenused и взыскать с жителя Таллинна штраф в размере 20 евро, около шести евро в качестве пени, а также 20 евро за расходы по взысканию долга. Общая сумма составила 45,94 евро. Кроме того, ответчик обязан возместить истцу судебные издержки в размере 375 евро.