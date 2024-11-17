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ФОТО И ВИДЕО «Стоят неколебимо под мощным штормом!» В Хельсинки люди вышли на улицы в честь 1000 дней с начала войны

Перевод: Елизавета Лынник
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Российское оппозиционное движение «Весна» отметило в Хельсинки 1000 дней с начала войны в Украине. «Люди стоят с плакатами на улицах, несмотря на сильный ветер», - говорит эстонец, проходивший мимо участников акции.

Житель Эстонии, проводивший выходные в Хельсинки, заметил в воскресенье днем в центре города множество людей с плакатами. «Мужчины и женщины мужественно стоят под порывами ветра, держа в руках таблички с надписями, флаги Украины и бело-голубые флаги оппозиционного движения», - рассказывает он. Плакаты призывают поддержать Украину.

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