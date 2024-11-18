ГОРОСКОП НА 18 НОЯБРЯ У Близнецов день сложится удачно, а Рыбам день даст шанс укрепить деловые связи

Стрелец

Благоприятный день для любых разговоров о работе и учебе, возможном развитии вашей карьеры. Легко найти союзников, готовых взять на себя часть ваших забот, помочь в решении сложных задач. На новых знакомых вы производите неизгладимое впечатление. Им кажется, что вы способны достичь невозможного, и это не так уж далеко от истины. Старайтесь быть терпеливыми и деликатными с теми, кто вам дорог. Лучше воздержаться от критики и иронических замечаний: они могут показаться обидными, излишне резкими. Куда полезней вести приятные разговоры, пусть и не слишком важные.

Козерог

Не требуйте невозможного ни от себя, ни от окружающих. День складывается неплохо, но если ваши ожидания слишком высоки, избежать разочарования трудно. Вряд ли получится быстро справиться с важной задачей, достичь цели, поставленной давным-давно. Решение любых серьезных задач сегодня требует больше времени, чем вам хотелось бы, так что запаситесь терпением. Лучше избегать любых споров: даже те из них, что возникают из-за пустяков, могут перерасти в конфликты. Стоит сейчас пойти на незначительные уступки, чтобы потом настоять на своем в более серьезном деле.

Водолей

День, когда особенно важным становится умение не идти на поводу у эмоций и не поддаваться на провокации. Если вы поведете себя правильно, то не только справитесь со всеми возникающими трудностями, но и добьетесь давно поставленной цели. Вероятны успехи в делах, требующих творческого подхода, нестандартного взгляда на вещи. Если в первой половине дня нужно будет сосредоточиться на делах, то во второй появятся возможности для приятного общения, встреч с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Не упустите шанс восстановить важные старые связи.

Рыбы

День дает шанс укрепить деловые связи, заручиться поддержкой влиятельных людей. Вы легко находите союзников, потому что знаете, чем заинтересовать каждого. При этом невыполнимых обещаний давать не приходится: вы хорошо видите, каковы реальные возможности. Вероятны удачные сделки, возможно заключение договоров о долгосрочном сотрудничестве. Вероятны приятные события в семье, перемены к лучшему в отношениях с близкими. Удается спокойно и конструктивно обсудить вопросы, из-за которых прежде возникали разногласия.