ФОТО Алла Пугачева встретилась со старшей дочерью Кристиной Орбакайте

Оказалось, что примадонна с семьей приехала к Кристине в США. Они впервые за долгое время встретились всей семьей.

Их совместное фото решил опубликовать Галкин в своем Instagram.

«Еще пять концертов и домой», - написал Максим, который сейчас на гастролях в Америке, а семья, вероятно, решила его также поддержать на выступлениях.

Подробностей их встречи Галкин решил не раскрывать.

Что известно о позиции Пугачевой, Галкина и Орбакайте

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. Тогда дочери певицы от первого брака Кристине Орбакайте было уже 40 лет. Через несколько лет у звездной пары родились двойняшки от суррогатной мамы - Лиза и Гарри.

После начала полномасштабного вторжения Пугачева и Галкин политику Кремля и эмигрировали с детьми в Израиль. Орбакайте поначалу не рассказывала о своей позиции. Но весной этого года она поддержала оккупантов и их семьи, выделив 50 билетов на свой концерт. Но уже в сентябре она заявила, что уходит с российской сцены и уехала в США.