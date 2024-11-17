P. Diddy пытается повлиять на свидетелей своих преступлений: подробности

Прокуратура США зафиксировала, что Шон Комбс тайно выкупал право на телефонные звонки у других заключенных. А все для того, чтобы связаться со людьми из своего близкого окружения, среди которых наверняка есть его сообщники и свидетели преступлений. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на официальные документы.

Издание пишет, что рэпер делал звонки людям, которых нет в его одобренном списке контактов, используя телефонные счета по меньшей мере восьми других заключенных. Боимся представить, о чем (и с кем) Комбс хотел поговорить...

«Обвиняемый продемонстрировал невероятную способность принуждать окружающих выполнять его требования - будь то его сотрудники, члены семьи или другие заключенные», - говорится в официальных документах. Что ж, с этим сложно поспорить, особенно если вспомнить масштаб преступлений, в которых обвиняют артиста, и гробовое молчание его знаменитых друзей.

Напомним, в ноябре 2023-го экс-возлюбленная рэпера Кэсси заявила, что P. Diddy много лет подвергал ее сексуальному и физическому насилию, однако уже спустя 24 часа отозвала иск. Позднее в Сеть попали жестокие кадры ее избиения, а дело приобрело пугающий размах.