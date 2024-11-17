ВИДЕО Хаос на борту судна Tallink: из-за шторма бутылки с алкоголем слетали с полок

В субботу скорость ветра в Финском заливе местами достигала 30 метров в секунду, из-за чего пассажиры ощущали себя, как на «американских горках». За окнами судна были видны волны высотой более четырех метров.

Ilta Sanomat побеседовало с 31-летней Элиной и ее семьей, которые описали пятичасовую поездку туда-обратно на пароме Tallink MyStar как «тысячу дней в аду». Элина рассказала, что в ресторане парома опрокидывались бокалы с вином, а мелкие предметы падали на пол. Людей в ресторане становилось все меньше, так как многие почувствовали себя плохо. Сама Элина впервые в жизни испытала морскую болезнь.