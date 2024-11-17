ГАЛЕРЕЯ Смотрите, что происходило на чемпионате Эстонии по бодибилдингу и фитнесу

Ыннела Раудсепп, которой скоро исполнится 52 года, вернулась на сцену, чтобы попробовать свои силы в фитнес-бикини. «Я никогда не позволяла возрасту ограничивать мои мечты», - сказала она. Усилия окупились, и женщина заняла 3-е место в возрастной категории 35+ и 6-е место в категории до 169 см. Она довольна результатом, так как конкуренция была очень серьезная. «Эстонские девушки всегда находятся в хорошей форме и являются мировыми чемпионками», - сказала она.