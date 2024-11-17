Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная – 2024»: как выглядит и чем занимается самая красивая девушка планеты

В итоге жюри отдало победу 21-летней модели из Дании Виктории Кьер Тейлвиг. Она стала первой европейкой, выигравшей конкурс с 2016 года, а также первой коронованной блондинкой с 2013 года.

Виктория Кьер Тейлвиг является чемпионкой Дании по танцам и имеет магистерскую степень в сфере бизнеса и маркетинга. В студенческие годы девушка активно занималась волонтерством - продвигала благотворительные проекты и права молодежи. Сейчас она работает в ювелирной индустрии и мечтает поступить в Гарвард для изучения права.

Титул первой вице-мисс получила Чидимма Адетшина из Нигерии, второй - Мария Фернанда Белтран из Мексики, третьей - Сучата Чуангсри Таиланда, четвертой - Илеана Маркес из Венесуэлы.