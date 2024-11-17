Что именно стало причиной трагедии, пока не уточняется. Известно, что в начале 2000-х у певца диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Тогда Левкин пережил две пересадки костного мозга, прошел курсы химиотерапии и сумел победить болезнь.

Как пишет телеграм-канал Shot, в октябре этого года Владимир пришел на премьеру фильма в темных очках, которые отказался снимать, заявив, что это из-за перенесенной операции.

Друзья и коллеги музыканта сейчас приносят соболезнования его близким. Так, вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская написала в своем личном блоге: «Как мы жили? Не ценили все, что выше нас… Вова, покойся с миром… Маруся, я всегда рядом, и мои двери открыты. Крепись и держись пожалуйста».

Владимир Левкин - известный российский певец, музыкант и актер. Прославился он прежде всего как участник поп-группы «На-на», в составе которой выступал с 1989 по 1998 год. После ухода из группы он начал сольную карьеру - записывал музыкальные альбомы, снимался в кино, был задействован в театральных проектах.

Известный певец и бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин выразил поддержку России в войне с Украиной, подчеркивая важность помощи солдатам на передовой.

Он также посещал оккупированный Россией Донбасс и осудил своих коллег, покинувших страну и критиковавших ее действия. Левкин считал такую позицию недопустимой, призывая к сплочению, патриотизму и поддержке России.